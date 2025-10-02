Apple will Konkurrenz zu Metas KI-Smartbrille aufbauen

HQ

Apple pausiert anscheinend die Entwicklung einer leistungsstärkeren Version seines Vision Pro-Headsets, um ein neues Produkt zu verfolgen, mit dem es in den Markt für KI-Smart-Glasses einsteigen würde. Dieses neue Produkt würde Meta Konkurrenz machen, das kürzlich seine eigene KI-Datenbrille vorgestellt hat.

Dies geht aus einem Bericht von Mark Gurman von Bloomberg hervor, der glaubt, dass dies Teil einer umfassenderen Strategie von Apple ist, KI-Produkte mit Anziehungskraft für den Massenmarkt auf den Markt zu bringen. Es soll auch verhindern, dass Meta den Markt für KI-Datenbrillen in die Enge treibt.

Alle Arbeiten am neuen Vision Pro-Headset, das irgendwann im Jahr 2027 auf den Markt kommen sollte, wurden gestoppt. Eine günstigere Version des Headsets ist jedoch noch in Arbeit und könnte früher auf den Markt kommen. Im Moment scheint Apple jedoch alle Systeme mit KI-Datenbrillen auszustatten und könnte sogar bis 2026 sein erstes Paar fertig haben.

Apple nimmt den Buck ins Visier.

