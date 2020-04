Apple will eigene AR-Bemühungen mit Kauf von NextVR stärken

Apple benutzt den Term "Augmented Reality" häufig in Pressekonferenzen, allerdings ist wenig darüber bekannt, was das Unternehmen abseits der Entwicklung eines eigenen AR-Kits in diesem Sektor konkret vorhat. 9to5Mac hat kürzlich erfahren, dass das Unternehmen das US-Studio NextVR aufkaufen wird, um ihre eigenen Projekte auf diesem Feld voranzutreiben. NextVR beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Streaming von Live-Events auf VR-Plattformen und obwohl die Firma bei einigen großen Kunden auf der Gehaltsliste steht, geht es dem deutlich kleineren Technikunternehmen finanziell gesehen aktuell nicht sonderlich gut (letztes Jahr verzeichneten sie einen großen Stellenabbau). Apple soll angeblich rund 100 Millionen US-Dollar für die Akquisition anbieten und würde einen Großteil des Personals übernehmen.