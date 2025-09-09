Apple Watch Series 11 debütiert mit lebensrettenden Blutdruckwarnungen

HQ

Kleine, aber bedeutungsvolle Updates sind seit langem Apples Mantra, wenn es um Smartwatches geht – und 2025 ist da keine Ausnahme. Statt einer radikalen Überarbeitung konzentriert sich die neue Apple Watch Series 11 darauf, die bisher rundeste und vollständigste Version zu sein, insbesondere für gesundheitsbewusste und aktive Nutzer.

Die Hauptfunktion sind Blutdruckwarnungen, die Benutzer vor potenziellem Bluthochdruck warnen können. Apple schätzt, dass über eine Million Menschen innerhalb des ersten Jahres eine Frühwarnung erhalten könnten, die möglicherweise Leben retten und die Uhr als ernstzunehmendes Gesundheitsinstrument weiter festigt. Die Series 11 verfügt außerdem über ein kratzfesteres Display, 5G-Unterstützung, neue Zifferblätter und - nach Jahren der Begrenzung auf 18 Stunden - eine verbesserte Akkulaufzeit von 24 Stunden. Damit kommt sie näher an die Ausdauer der Apple Watch Ultra heran.

Für diejenigen, die mit ihrer Uhr schlafen, führt Apple auch Sleep Scores ein, eine Funktion, die schon lange in Apps von Drittanbietern verfügbar ist, aber jetzt vollständig in das Apple-eigene Ökosystem integriert ist. Die Apple Watch Series 11 kommt am 19. September auf den Markt, die Preise beginnen bei 399 USD.

Neben der Series 11 hat Apple auch die neue Watch Ultra 3 vorgestellt. Obwohl es fast identisch mit seinem Vorgänger aussieht, machen subtile Änderungen einen Unterschied. Das Display ist etwas größer und hat dünnere Ränder, wodurch es sich moderner anfühlt, ohne das Gehäuse zu vergrößern.

Das Ultra 3 verfügt außerdem über 5G-Konnektivität, und das willkommenste Upgrade ist die Akkulaufzeit. Während das Vorgängermodell offiziell 36 Stunden durchhielt, dehnt sich der Ultra 3 jetzt auf 42 Stunden aus – über zwei volle Tage bei regelmäßiger Nutzung. Das macht sie sowohl als Alltags- als auch als Abenteuer-Smartwatch noch zuverlässiger.

Die Apple Watch Ultra 3 kommt ebenfalls am 19. September zum Preis von 799 USD in die Läden. Mit diesen Verbesserungen wird sie ihre Position als bisher hochwertigste und langlebigste Smartwatch von Apple stärken.

Also: Reizt Sie eine der neuen Smartwatches von Apple?