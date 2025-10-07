Apple verlagert den Fokus von Vision Pro auf Smart Glasses

HQ

Die notorisch teure Vision Pro ist nicht gerade der Blockbuster-Erfolg geworden, den sich Apple erhofft hatte. Tatsächlich ist das Projekt weitgehend in den Hintergrund getreten, da andere Unternehmensprioritäten die Oberhand gewonnen haben. Neuen Berichten zufolge ändert Apple nun seine Strategie – anstatt sich auf die Vision Pro zu konzentrieren, soll das Unternehmen die Entwicklung pausieren und die Bemühungen auf eine intelligente Brille umlenken.

Die Verkaufszahlen des Vision Pro waren nicht überzeugend, und Analysten machten den hohen Preis dafür verantwortlich. Die Verbraucher haben Apples Mixed-Reality-Vision einfach nicht in dem Tempo angenommen, das das Unternehmen erwartet hatte. Stattdessen arbeitet Apple Berichten zufolge an einem internen Projekt namens "N50", das innerhalb von zwei Jahren veröffentlicht werden soll. Es wird erwartet, dass diese Brille über Kameras, Mikrofone und Sprachsteuerung, aber kein eingebautes Display verfügt – im Wesentlichen ein direkter Konkurrent der Ray-Ban-Datenbrille von Meta.

Apple gibt die Vision Pro nicht ganz auf, aber die Fokusverschiebung deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Smart Glasses ein größeres Massenmarktpotenzial sieht als in einem unerschwinglich teuren Premium-Headset.