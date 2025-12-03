HQ

In einem orwellschen Schachzug hat Indien beschlossen, Russland zu kopieren und von den Telefonherstellern zu verlangen, die App "Sanchar Saathi" vorab zu installieren, die trotz ihres Aussehens wie die frühe Kindheit von Smartphones und sehr grundlegender Funktionalität wie eine reine Spionage-App wirkt, und die Tatsache, dass sie nicht gelöscht werden kann, hilft auch nicht. Die App wird als Unterstützung für Betrugsvermeidung vermarktet, Schutz vor Handydiebstahl und die Förderung von Regierungsdiensten.

Die Forderung wurde am 28. November direkt an Apple, Samsung Xiomi und eine Reihe weiterer großer Smartphone-Marken von der indischen Regierung gerichtet, mit einem Compliance-Zeitfenster von 90 Tagen. Dazu gehört sogar bestehende Handys, die sie über Software-Updates erhalten

Laut von Reuters befragten Quellen ist Apple äußerst besorgt über die Überwachung der Nutzer und folgt daher dem allgemeinen Aufruhr in der Öffentlichkeit, da politische Gegner der Modi-Regierung und Datenschutzbefürworter im Namen der geschätzten +700 Millionen Smartphone-Nutzer in Indien sehr besorgt sind.

Diese Bedenken wurden durch einen klaren Unterschied in der Botschaft nur noch verstärkt, da interne Quellen von Reuter berichten, dass die Forderung an Apple beinhaltete, dass die App nicht gelöscht oder deaktiviert werden kann, während der indische Telekommunikationsminister J.M. Scindia gestern behauptete, die App sei freiwillig und könne "leicht gelöscht" werden – was seiner Anweisung an Apple und andere widerspricht, die laut Reuters die Formulierung "ihre Funktionalitäten sind nicht behindert oder eingeschränkt."

Die Quellen enthüllten außerdem, dass Apple zusätzlich zu den Datenschutzbedenken für ihre iOS-Plattform zusätzliche Sicherheitsbedenken hat, falls eine solche Richtlinie umgesetzt wird, und unter keinen Umständen bereit ist, der indischen Richtlinie zu folgen.

Google und Apple, die beide lokale Fertigung und boomende Verkaufszahlen in der Region haben, haben zum Zeitpunkt des Schreibens auf keine Medienanfrage reagiert.