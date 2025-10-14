Apple TV+ wird umbenannt

HQ

Apple TV+ durchläuft ein Rebranding, ändert sich aber nicht allzu sehr. Der sechs Jahre alte Streamer wird von nun an nur noch unter dem Namen Apple TV bekannt sein (was nach meinen eigenen Recherchen sowieso das ist, was alle nannten).

"Apple TV+ ist jetzt einfach Apple TV, mit einer lebendigen neuen Identität." Apple sagte in einer Pressemitteilung zur Veröffentlichung der Formel 1 auf dem Streaming-Dienst (via Variety). Apple reagierte nicht auf Anfragen nach weiteren Kommentaren.

Es ist nicht ganz neu, dass Streamer im Laufe der Zeit ihren Namen ändern. Werfen Sie zum Beispiel einen Blick auf HBO Max. Es fühlt sich so an, als würde Warner Bros. alle zwei Wochen einen Blick auf das Logo, den Namen oder etwas anderes für den Streamer werfen und es ändern wollen.

Apple TV+ oder Apple TV, wie wir es jetzt nennen werden, startete bereits im November 2019 und beeindruckt die Zuschauer seitdem mit Shows und Filmen mit großen Stars. Trotz konstanter A-List-Besetzungen fühlt es sich an, als hätte Apple TV in den letzten Jahren mit Hits wie Severance, Slow Horses und The Studio zu seinem Recht gefunden.