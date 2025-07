Apple TV+ veröffentlicht Trailer zum erschütternden Drama um Waldbrände The Lost Bus

HQ

Der Oscar-nominierte Regisseur Paul Greengrass kehrt mit The Lost Bus zurück, einem packenden, auf Fakten basierenden Drama über einen Schulbus, der in einen der tödlichsten Waldbrände Amerikas geraten ist. Matthew McConaughey spielt einen verzweifelten Autofahrer, der versucht, den Flammen zu entkommen, unterstützt von einer mutigen Lehrerin, gespielt von America Ferrera. Gemeinsam kämpfen sie, um 22 Schulkinder vor einem lodernden Inferno zu retten.

Die Geschichte ist von wahren Begebenheiten inspiriert und basiert auf Lizzie Johnsons gefeiertem Buch Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Greengrass und Brad Inglesby (Mare of Easttown), der neben Gregory Goodman, Jason Blum (Blumhouse Productions) und Jamie Lee Curtis (Comet Pictures) auch als Produzent fungiert.

The Lost Bus wird seine Weltpremiere auf dem diesjährigen Toronto International Film Festival feiern, bevor es am 3. Oktober exklusiv auf Apple TV+ debütiert. Der neu veröffentlichte Trailer verspricht ein rohes, nervenaufreibendes Seherlebnis, das sehr wohl eine der intensivsten und emotionalsten Veröffentlichungen dieses Herbstes werden könnte.