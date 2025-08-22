Apple TV+ wird in ausgewählten Märkten teurer

HQ

Apple TV+ wird teurer - mal wieder. Ab dem 21. August 2025 kostet der Streaming-Dienst von Apple in den USA jetzt 12,99 US-Dollar pro Monat, gegenüber 9,99 US-Dollar. Neukunden werden sofort mit der Änderung konfrontiert, während bestehende Abonnenten die höhere Rechnung innerhalb der nächsten 30 Tage sehen werden.

Apple bestätigte auch, dass "ausgewählte internationale Märkte" eine ähnliche Erhöhung erfahren werden, obwohl der Jahresplan für 99,99 US-Dollar und die Apple One-Pakete (ab 19,95 US-Dollar pro Monat) unverändert bleiben. Apple TV+ ist nach wie vor der einzige große Streaming-Dienst ohne eine günstigere werbefinanzierte Stufe.

Dies ist der zweite große Preissprung in weniger als zwei Jahren - der letzte erfolgte im Oktober 2023, ebenfalls eine Erhöhung um 3 $. Das Timing ist bemerkenswert: Die Ankündigung kommt nur einen Tag, nachdem Apple den Trailer für die vierte Staffel seiner Flaggschiff-Serie The Morning Show veröffentlicht hat, und inmitten von Berichten, dass das Unternehmen seinen Friday Night Baseball-Vertrag mit der Major League Baseball möglicherweise nicht verlängert.

Dennoch reitet Apple TV+ auf einer Welle des kritischen Erfolgs. Ted Lasso kehrt offiziell für eine vierte Staffel zurück, Severance führt das Emmy-Rennen 2025 mit 27 Nominierungen an, und der Freshman-Hit The Studio brach mit 23 Nominierungen Rekorde. Hinzu kommen gefeierte Eigenproduktionen wie Slow Horses, Shrinking und Chief of War sowie Oscar-reife Filme wie Napoleon und Killers of the Flower Moon. Damit positioniert Apple seinen Streamingdienst eindeutig als prestigeträchtig - auch wenn die Abonnenten für dieses Privileg etwas mehr bezahlen müssen.

Bist du ein Apple TV+-Abonnent?