Apple TV beginnt, seine Neuromancer -Serie anzuteasern, scheint ein Trailer in der Nähe zu sein

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Wenn es um die Cyberpunk-Ästhetik geht, gibt es vielleicht keine prägenderen Werke als William Gibsons Neuromancer Saga. Diese Trilogie der Hauptbücher und begleitenden Kurzgeschichten legte wirklich das Fundament für das Cyberpunk-Thema, das wir heute so gut kennen, weshalb es besonders spannend ist, dass die Buchreihe gerade von Apple TV adaptiert wird.

Das Projekt wurde vor einiger Zeit angekündigt, die Dreharbeiten haben genau vor genau einem Jahr (2. Juli 2025) begonnen, und nun bereitet Apple TV sich darauf vor, mehr von der Serie zu präsentieren. Ein Teaser-Einblick wurde in den sozialen Medien geteilt, der einen CRT-Fernseher mit einer Startsequenz von Ashpool 1 zeigt, und das alles noch bevor eine Nachricht zum Beginn des Buches Neuromancer verbreitet wird.

"Der Himmel über dem Hafen hatte die Farbe des Fernsehers, eingestellt auf einen toten Kanal."

Das war alles, was geteilt wurde, aber es bedeutet zweifellos, dass mehr Informationen unmittelbar bevorstehen, wahrscheinlich mit einem Trailer und einem festen Veröffentlichungsfenster, das bald den Fans angeboten wird. Selbstverständlich: Bleiben Sie dran.