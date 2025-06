Apple stellt Software-Innovation für Liquid Glass vor

HQ

Während der letzten Worldwide Developers Conference (WWDC) betrat Apple die Bühne, um eine Vielzahl von Informationen darüber zu enthüllen, was die Zukunft für seine verschiedenen Geräte bereithält. Eines der großen Keywords in diesem Jahr war Liquid Glass, wobei dies als neue Software-Innovation beschrieben wurde, die darauf abzielt, iOS-Systeme noch ausdrucksstärker aussehen zu lassen.

In einer Pressemitteilung stellt Apple fest, dass Liquid Glass ein "wunderschönes neues Software-Design ist, das Apps und Systemerlebnisse ausdrucksstärker und angenehmer macht und gleichzeitig sofort vertraut ist". Gleichzeitig handelt es sich um ein durchscheinendes Material , das "seine Umgebung reflektiert und bricht und sich gleichzeitig dynamisch verändert, um den Inhalt stärker in den Fokus zu rücken, Wir bieten ein neues Maß an Vitalität bei Steuerelementen, Navigation, App-Symbolen, Widgets und mehr."

Liquid Glass wird sein großes Debüt auf den nun einheitlichen Betriebssystemen geben, die alle auf die 26-Marke eingestellt sind, d.h. iOS 26 und macOS 26, und es wird als das "umfassendste Design-Update aller Zeiten" beschrieben. Es wird eine größere Interaktion mit "den kleinsten Elementen ermöglichen, mit denen Benutzer jeden Tag interagieren, " und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, App-Designs, Tab-Leisten, Seitenleisten zu aktualisieren, und dies gilt auch für die gesamte Apple -Familie, sei es Telefon, iPad, Mac, TV, Watch und so weiter.

Für diejenigen, die sich fragen, wann Liquid Glass für alle verfügbar sein wird, wird erwartet, dass es dem typischen Veröffentlichungsformat von Apple entspricht und irgendwann im September mit dem neuen großen Software-Update eintrifft. Die genaue Liste der Produkte, die die Software unterstützen werden, muss noch bestätigt werden.