Apple stellt neues iPhone-Taschenzubehör vor

Von Reisesets im Wert von 100 US-Dollar bis hin zu Armbändern im Wert von 60 US-Dollar weiß Apple, dass seine Kunden einen anständigen Preis für seine eigene Zubehörmarke zahlen werden. Sie sind sowohl ein Statement, als auch sie für ihre beabsichtigte Funktion verwendet werden, und das Gleiche gilt für das neue iPhone Pocket.

Das Accessoire wurde von Issey Miyake entworfen und kommt in einer langen und kurzen Form. Die kürzere iPhone-Tasche ähnelt eher einer gesteppten Handschlaufe und kostet 149,95 US-Dollar, während die längere Variante über die Schulter gehen kann und 229,95 US-Dollar kostet.

Die iPhone Pocket ist im Wesentlichen eine Mini-Tasche für Ihr iPhone. Es bietet nicht viel in Bezug auf die Funktionalität, aber wie es bei vielen Apple-Zubehörteilen der Fall ist, wird es bald ein unglaubliches Modestatement für diejenigen sein, die bereit sind, sich von 230 US-Dollar zu trennen.

