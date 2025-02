Apple stellt ehrgeizigen US-Investitionsplan vor: 500 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur und Servereinrichtungen

HQ

Die Einführung neuer und aggressiver Handelszölle auf Importe aus Ländern wie China in die Vereinigten Staaten hat viele der großen Technologieunternehmen in Schach gehalten, die Donald Trump ursprünglich zu seinem Wahlsieg und zur Wahl zum derzeitigen Präsidenten der Vereinigten Staaten gratuliert hatten. Diese großen Unternehmen haben gesehen, wie diese neue Politik ihre aktuellen Gewinnmargen gefährdet, wenn sie den Preis für den Endverbraucher beibehalten. Einige, wie Acer, haben bereits eine Preiserhöhung von 10 % für ihre Produkte angekündigt, während andere, wie die Sony Group, bereits angekündigt haben, Fabriken auf amerikanischem Boden zu errichten, um diese Zölle zu vermeiden.

Apple ist ein weiterer Betroffener. Obwohl das Unternehmen seine Technologie in Kalifornien entwickelt, befinden sich die meisten seiner Fabriken in China, was den Vorstand in eine Zwickmühle gebracht hat, und es hat beschlossen, eine langfristige strategische Position einzunehmen.

Laut Bloomberg treibt Apple den Plan voran, in den nächsten fünf Jahren bis zu 20.000 neue Arbeitsplätze in den USA zu schaffen, indem KI-Servereinrichtungen gebaut werden, um seine eigene Apple Intelligence zu betreiben. Die Investition wird monströs sein: rund 500 Milliarden Dollar. Und dank dieses großen Deals wird Apple in der Lage sein, den Zoll von 10 % auf seine eigenen Importe aus China loszuwerden.

"Wir blicken optimistisch in die Zukunft der amerikanischen Innovation und sind stolz darauf, mit diesem 500-Milliarden-Dollar-Engagement für die Zukunft unseres Landes auf unseren langjährigen Investitionen in den Vereinigten Staaten aufzubauen." Apple-CEO Tim Cook sagte in einer Erklärung. "Wir werden weiterhin mit Menschen und Unternehmen im ganzen Land zusammenarbeiten, um ein außergewöhnliches neues Kapitel in der Geschichte der amerikanischen Innovation zu schreiben."