Apple stellt AirPods Pro 3 vor

Apple hat gerade die AirPods Pro 3 vorgestellt - die nächste Generation von Ohrhörern, die das Konzept einen ernsthaften Schritt nach vorne bringt. Das neue Modell führt mehrere Merkmale ein, die es auch in einem bereits wettbewerbsintensiven Markt hervorheben. Zu den größten Upgrades gehört die verbesserte aktive Geräuschunterdrückung, die laut Apple doppelt so effektiv ist wie bei den vorherigen AirPods Pro 2. Auch die Klangqualität wurde verbessert, und die AirPods Pro 3 tragen jetzt die Schutzart IP57, die ihnen einen besseren Schutz gegen Staub und Wasser bietet.

Ein weiteres auffälliges Feature ist die Herzfrequenzüberwachung, die von den PowerBeats Pro übernommen wurde. Mit dieser Ergänzung können die Ohrhörer mit der Apple Fitness App gekoppelt werden, um Workouts zu verfolgen - fast so, als hätte man eine Apple Watch für die Ohren. Die AirPods Pro 3 sind außerdem mit Apple Intelligence ausgestattet, die eine Echtzeit-Übersetzung von Gesprächen ermöglicht. Wie gut das in der Praxis funktioniert, wird sich zeigen, aber das Potenzial ist riesig.

Die Akkulaufzeit hat sich ebenfalls verbessert und beträgt acht Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung und bis zu zehn Stunden im Transparenzmodus. Die AirPods Pro 3 kommen am 19. September zum Preis von 249 USD in die Regale.

Welche Ohrhörer verwenden Sie heute - und werden die AirPods Pro 3 Ihr nächstes Upgrade sein?