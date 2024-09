Apple stellt AirPods 4 und Updates für die Pro- und Max Pro-Modelle vor

HQ

Nachdem Apple über die neuen Uhren gesprochen hatte, ging er schnell zu seinen beliebten Kopfhörern über und zeigte die neuen AirPods 4 und eine Reihe von Updates für die Modelle Pro und Max.

Bei den Luxus-Kopfhörern sind die Updates klein, eine Reihe neuer Farben, aber vielleicht am sehnlichsten erwartet, USB-C anstelle eines Lightning-Anschlusses zum Aufladen. Der Preis bleibt unverändert und das aktualisierte Modell kommt am 20. September in den Handel.

Was AirPods Pro betrifft, so führt es eine Reihe neuer Funktionen ein, darunter einen Assistenten für Menschen mit Hörproblemen, einen adaptiven EQ und ein personalisiertes Klangprofil.

Endlich werden die AirPods 4 mit besserer Hardware und damit besserem Klang aufgerüstet, so behaupten sie zumindest. Das Ladecase wird mit USB-C geliefert und bietet zusammen mit den Kopfhörern eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden.

Werden Sie eines dieser neuen Modelle bekommen?