Apple soll angeblich vier verschiedene Modelle für seine Smartbrillen testen

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Laut Bloomberg und Berichten von Engadget könnte Apple bis Ende dieses Jahres seine neuen Smartbrillen vorstellen.

Mark Gurman von Bloomberg hat die Welt darüber informiert, dass Apple einige (oder vielleicht alle) der vier verschiedenen Stile, die derzeit für seine Smartbrillen getestet werden, auf den Markt bringen könnte. Und was sind das für Stile? Angeblich handelt es sich um einen großen rechteckigen Rahmen, der mit Ray-Ban Wayfarers vergleichbar ist, mit einem schlankeren rechteckigen Design (wie die, die Apple-CEO Tim Cook trägt), einem größeren ovalen oder runden Rahmen sowie einer kleineren ovalen oder kreisförmigen Option. Und wie erwartet arbeitet Apple auch an einer Farbpalette, darunter Schwarz, Ozeanblau und Hellbraun.

Diese Apple-Smartbrillen tragen intern den Codenamen "N50" und werden direkt mit dem zweiten Ray-Ban Meta-Modell konkurrieren. Die Idee, sich vom Konkurrenten zu unterscheiden, ist, das Design so zu gestalten, dass es "vertikal ausgerichtete ovale Linsen mit Umgebungslichtern" hat.

Apples kommende Smartbrille wird Fotos und Videos aufnehmen, ist aber dafür gedacht, besser mit einem iPhone zu synchronisieren... wodurch Nutzer das Apple-Ökosystem nutzen können (Bearbeiten, Teilen, Telefonate, Benachrichtigungen, Musik, Sprachassistent). Die Einführung von Apples Smartbrillen könnte mit der kommenden verbesserten Siri stattfinden, die mit iOS 27 erscheinen sollte.

Apple könnte seine Smartbrillen bereits Ende 2026 oder Anfang 2027 vorstellen. Und die offizielle Veröffentlichung könnte irgendwann im Jahr 2027 stattfinden.