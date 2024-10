Apple präsentiert seinen ersten klimaneutralen Mac

HQ

Gestern haben wir über die neue Liste von iMac-Computern berichtet, die Apple vorgestellt wurden, und heute können wir dies ergänzen, indem wir Ihre Aufmerksamkeit auch auf einen neuen Mac Mini lenken. Dieser Mac Mini unterscheidet sich in vielerlei technologischer Hinsicht nicht wesentlich von seinen Vorgängern, aber er hat sie in einem wichtigen Bereich geschlagen: seiner Umweltauswirkung.

Diese Mac Mini ist die erste ihrer Art, die vollständig klimaneutral ist. Es besteht zu 50 % aus recyceltem Material, zu 100 % aus recyceltem Aluminium, zu 100 % aus Vergoldung auf den Leiterplatten, zu 100 % aus recycelten Seltenerdmetallen und wird zu 100 % mit erneuerbarem Strom betrieben. All dies gipfelt in einem Gerät, das den CO2-Fußabdruck im Vergleich zu seinen Vorgängern um 80 % reduziert, was durch eine vollständig faserbasierte Verpackung unterstützt wird und Apple seinem Ziel der 100-prozentigen Klimaneutralität bis 2030 näher bringt.

Dieser Computer wird außerdem über einen M4 Pro -Chip verfügen, verfügt über 16 GB Speicher, verwendet Thunderbolt 5 Ports und kann an mehrere Displays gleichzeitig angeschlossen werden, während ein Startpreis von 599 US-Dollar angestrebt wird, wobei der Start am 8. November geplant ist, wobei Vorbestellungen jetzt möglich sind. Das ist sicherlich ein großer Knall für Ihr Geld!