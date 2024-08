Apple präsentiert iPhone 16 in zwei Wochen

HQ

Es ist fast ein Jahr her, dass das iPhone 15 auf den Markt gekommen ist, und das bedeutet, dass es in der gewohnten, erwarteten Reihenfolge bald ein neues Telefon von Apple geben wird. An die Presse und Influencer wurde eine Einladung für das nächste große Apple Event namens "It's Glowtime" verschickt, das am 9. September in Cupertino stattfinden wird. Also in knapp zwei Wochen.

Es wird erwartet, dass Apple die nächste Serie von iPhone-Modellen vorstellen wird, die zuverlässigen Gerüchten zufolge mit dem A18-Chipsatz ausgestattet sein werden. Es wird jedoch erwartet, dass auch das iPhone 16 größer wird, zumindest die Modelle Pro und Pro Max, die diese Behandlung erhalten, die einen um 0,2 Zoll größeren Bildschirm und eine brandneue "Capture"-Taste haben sollen, die mit der Kamera verbunden ist - für eine schnellere Bildaufnahme.

Es sollen auch neue AirPods während des Events erscheinen, zusammen mit mehr KI, iOS 18 und möglicherweise sogar einem Vorgeschmack auf die Watch 10 -Serie zusammen mit dem Watch Ultra 3. Spannend für alle Apple Fans und wir werden natürlich über die Neuigkeiten berichten. Wie gewohnt wird die Veranstaltung auch von der eigenen Website von Apple oder YouTube gestreamt.

Auf welche der Apple Neuigkeiten dieses Herbstes freust du dich am meisten oder hoffst du auf sie?