Apple muss Irland 13 Milliarden Euro an unbezahlten Steuern zurückzahlen

Apple hat von der Europäischen Kommission einen kräftigen Rüffel erhalten. Der Technologieriese wurde angewiesen, rund 13 Milliarden Euro an unbezahlten Steuern an Irland zurückzuzahlen, nachdem dem Land vorgeworfen wurde, zwischen 1991 und 2014 illegale Steuervergünstigungen an Apple gewährt zu haben.

Laut BBC hat Irland im Jahr 2016 Apple "rechtswidrige Hilfe" geleistet, die die EU nun von Irland zurückfordert, was das Land nach eigenen Angaben respektieren wird. Apple ist jedoch deutlich weniger erfreut und behauptet, die EU habe "versucht, die Regeln rückwirkend zu ändern".

Die rechtswidrige Beihilfe selbst soll zwischen 1991 und 2014 stattgefunden haben und sich um die Art und Weise gedreht haben, wie Apple in Irland Gewinne mit zwei Tochtergesellschaften erzielt hat, die zu Zwecken der Steuerbefreiung gegründet wurden. Dies wurde 2016 von der EU geprüft und schließlich verworfen, aber im Jahr 2020 wurde es wieder aufgegriffen und jetzt wurde entschieden, dass rechtliche Fehler gemacht wurden, was bedeutet, dass Tim Cook und Apple ihre Scheckbücher herausholen müssen, um die ausstehende Steuer zu bezahlen.

Es sollte gesagt werden, dass, obwohl 13 Milliarden Euro viel bewirken können, Irland zögert, das Geld anzunehmen, da es behauptet, der Verlust sei die Mühe wert gewesen, die es unternommen hat, um das Land für Tech-Giganten und größere Unternehmen attraktiv zu machen.

Dies geschieht auch, nachdem Google am Dienstag mit einem Urteil konfrontiert wurde, das das rivalisierende Technologieunternehmen zur Rückzahlung von 2.4 Mrd. Euro wegen "Missbrauchs der Marktbeherrschung" verpflichtet.