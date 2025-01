Apple muss 95 Millionen US-Dollar in einer Klage wegen Siri-Abhörens zahlen

HQ

Unsere Telefone hören uns zu. Es mag sich einst wie der Satz eines Verschwörungstheoretikers angehört haben, aber es könnte einfach wahr sein, wie eine kürzlich eingereichte Klage zeigt, in der einige Apple-Nutzer behaupteten, Siri würde sie ohne Erlaubnis abhören und belauschen.

Es wurde auch behauptet, dass Apple diese Informationen verwendet und an Werbetreibende weitergibt. Das Technologieunternehmen bestreitet jegliches Fehlverhalten und die Behauptungen derjenigen, die das Unternehmen verklagen. Die Kläger machen geltend, dass die virtuelle Assistentin Siri ohne ihr Zutun aktiviert worden sei, was dazu geführt habe, dass Informationen ohne ihre Zustimmung aufgezeichnet worden seien.

Diese Sammelklage findet derzeit vor einem Gericht in Nordkalifornien statt, demselben Gericht, bei dem eine weitere Klage gegen Google eingereicht wurde, weil es über seine Geräte mitgehört hat. Apple hat in den letzten 12 Monaten bereits fast eine Milliarde Dollar für die Verlangsamung von iPhones in den USA und aus einer Sammelklage ausgezahlt, die vom Norfolk County Council in Großbritannien angeführt wurde.

Apple hat die Möglichkeit, die Siri-Klage beizulegen, was es dem Unternehmen ermöglichen würde, jegliches Fehlverhalten zu leugnen. Wir müssen jedoch sehen, ob der iPhone-Ersteller bereit ist, diesen Fall weiter zu bekämpfen.

