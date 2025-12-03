Apple Musics 2025 Replay ist jetzt verfügbar

HQ

Jedes Jahr ist es einer der aufregendsten Momente, wenn Musik-Streaming-Plattformen ihre jährliche Zusammenfassung starten. Apple Music nennt ihre Replay, und wir erwähnen das, weil die Funktion nun für 2025 erschienen ist, sodass du in die App einloggen und sehen kannst, welche Songs und Musiker du dieses Kalenderjahr am meisten gehört hast.

Die Funktion ist etwas umfangreicher als in den Vorjahren, denn du bekommst nicht nur die traditionelle Replay -Playlist und siehst, wer deine meistgestreamten Künstler für 2025 waren, sondern du kannst jetzt auch sehen, welche Songs du im Laufe des Jahres am häufigsten gespielt hast, welche Alben du am häufigsten gehört hast, welche Playlists deine Favoriten waren. Deine Top-Stationen und Genres, und erweitere das dann weiter, indem du deine Top-Künstler, Alben und Songs in jedem der 12 einzelnen Monate betrachtest.

Es gibt dieses Jahr sogar eine Vergleichsfunktion, mit der Sie sehen können, wie sich die Hörgewohnheiten im Jahr 2025 im Vergleich zu jedem Monat im Jahr 2024 entwickelt haben, während ein Achievements -ähnlicher Milestones Sektor zeigt, welche Auszeichnungen Sie übertroffen haben.

Du findest die Funktion, indem du unter Apple Music gehst, wo du einfach fragen solltest, ob du Replay 2025 sofort erleben möchtest. Wenn nicht, geh auf die Home -Seite in der App, um es zu finden.

Keine Sorge, Spotify Nutzer, denn wir erwarten, dass der Dienst seine Wrapped -Funktion sehr bald öffnet.