Apple Music und König Charles III. haben sich für eine neue Playlist zusammengetan

König Charles III. hat sich mit Apple Music zusammengetan, um eine neue Playlist zu erstellen, in der sich alles um die Feier des Commonwealth dreht. Die im Buckingham Palace aufgenommene Playlist heißt "The King's Music Room " und wird am 10. März um 6 Uhr GMT live gehen.

Die musikalische Reise von DJ Charles führt uns durch das Commonwealth und zeigt Künstler aus 56 Ländern und völlig unterschiedlichen Musikepochen. Von Croonern der 1930er Jahre bis hin zu Afrobeat-Stars scheint Charles einen ziemlich ausgefeilten Geschmack zu haben.

"Mein ganzes Leben lang hat mir die Musik sehr viel bedeutet." sagte Charles. "Ich weiß, dass das auch bei so vielen anderen der Fall ist. Es hat die bemerkenswerte Fähigkeit, glückliche Erinnerungen aus den tiefsten Tiefen unseres Gedächtnisses zurückzuholen, uns in Zeiten der Trauer zu trösten und uns an ferne Orte zu führen."

Bob Marley, Kylie Minogue und mehr sind die Headliner der Playlist, und wir können es kaum erwarten zu hören, was als nächstes für DJ Charlie ansteht. Vielleicht nimmt er seine Melodien mit auf Tournee.

