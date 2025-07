Apple Music feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit einer speziellen All Time Replay-Playlist

HQ

Es ist 10 Jahre her, dass Apple Music zum ersten Mal erschienen ist. Verrückt, oder? Es fühlt sich sicherlich nicht so an, als ob es den Spotify -Herausforderer schon so lange gibt, aber er hat es, und jetzt möchte Apple dieses Jubiläum mit einem neuen Feature feiern.

Dies ist als Replay All Time bekannt und verhält sich ähnlich wie die jährlichen Replay -Playlists, die eintreffen und Ihre meistgehörten Songs des letzten Jahres zusammenstellen. Wie der Name schon sagt, sammelt Replay All Time Ihre beliebtesten Songs der letzten zehn Jahre und legt sie in eine Loop-Playlist, die über die Registerkarte Home im Dienst zugänglich ist.

Die Playlist ist ab sofort verfügbar und versammelt Ihre 100 meistgespielten Songs an einem Ort, für ein nostalgisches Erlebnis, das einige Erinnerungen an die Person weckt, die Sie vor einem Jahrzehnt waren.

Ansonsten sind eine Reihe anderer Dinge geplant, um das 10-jährige Jubiläum von Apple Music zu feiern, darunter ein Countdown der Top 500 der meistgestreamten Songs, der am Apple Music Radio läuft und 100 Songs pro Tag herunterzählt, bis der meistgestreamte Song aller Zeiten am 5. Juli enthüllt wird.

