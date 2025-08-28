Apple legt einen Termin für seine Veranstaltung im Herbst 2025 fest

HQ

Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der sich Apple Fans darauf vorbereiten, die neuesten Geräte des Technologieriesen zu treffen. In diesem Jahr findet das große Herbstevent, bei dem Apple traditionell die nächste Charge von iPhones enthüllt, am 9. September um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ am Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien, statt.

Wie üblich hat Apple noch nicht verraten, was es auf dieser Messe präsentieren wird, aber der Slogan für die Veranstaltung in diesem Jahr gilt als "Awe Dropping". Was uns angeht, so ist der Bereich iPhone 17 fast eine Selbstverständlichkeit, ebenso wie ein neuer Blick auf iOS 26, der bald nach dem Live-Event vollständig veröffentlicht werden sollte.

Es besteht die Möglichkeit für zusätzliche neue Hardware, vielleicht in den Abteilungen Apple Watch oder AirPods, aber auch hier werden wir es erst mit Sicherheit wissen, wenn das Event selbst da Apple die Tricks aus dem Ärmel nie preisgibt, bis das Event tatsächlich beginnt.

