Apple legt einen Premierentermin für The Last Frontier im Oktober fest

Eines der großen Projekte, die diesen Oktober zu Apple TV+ kommen werden, ist eine Serie, die zeigt, was passiert, wenn ein Flugzeug voller Gewaltverbrecher im abgelegenen Alaska abstürzt und diese verrückten Gauner randalieren und einen einsamen US-Marshal zurücklassen, der damit beauftragt ist, sie zusammenzutreiben und wieder in Ketten zu legen.

Sie ist als The Last Frontier bekannt und es ist eine Serie, die am 10. Oktober debütieren wird. Wir wissen jetzt, dass dies eine Tatsache ist, da ein Trailer zur Enthüllung des Datums für die Serie eingetroffen ist, der uns einen Vorgeschmack auf den Absturz und das, was schließlich folgen wird, gibt.

Die Besetzung, die in dieser Serie auftreten wird, wird von Jason Clarke angeführt, wobei Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum und Alfre Woodard ebenfalls auftreten werden, wobei das Projekt von Clarke, Laura Benson, Glenn Kessler, Albert Kim, Jon Bokenkamp und Richard D'Ovidio geschrieben wurde, wobei Sam Hargrave von Extraction als Regisseur beteiligt ist.

Schaut euch den Trailer zur Enthüllung des Datums unten an.