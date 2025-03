Apple kündigt neue iPad- und iPad Air-Modelle an, die nächste Woche in den Handel kommen

HQ

Als Tim Cook uns diese Woche in den sozialen Medien ankündigte, dass es "etwas in der Luft" geben würde (in Anlehnung an einen legendären Apple-Slogan aus den Tagen von Steve Jobs), gingen viele davon aus, dass es sich um das neue, lang erwartete Macbook Pro M4 handelte, die nächste Computer-Iteration des Unternehmens, aber seit Monaten erwarten Top-Insider und Apple-bezogene Journalisten auch eine Überarbeitung des Standard-iPad-Modells. da die zehnte Generation bereits 2022 auf den Markt kam und seitdem nicht mehr aktualisiert wurde. Es stellt sich heraus, dass wir in ein paar Tagen eine doppelte Überarbeitung bekommen werden. Apple hat iPad 11 und iPad Air M3 vorgestellt, die beiden Flaggschiff-Tablet-Modelle des Unternehmens, die ab sofort vorbestellt werden können und ab dem 12. März im regulären Handel erhältlich sein werden.

Das iPad 11 wird über 128 GB Basisspeicher verfügen (doppelt so viel wie die vorherige Einstiegsgeneration 10) und wird von einem A16-Chip (der gleiche Chip, der in aktuellen iPhone-Modellen zu finden ist) mit einer 5-Kern-CPU, einer 4-Kern-GPU und einer 16-Kern-Neural Engine angetrieben. Zwei 12-Megapixel-Kameras, eine nach vorne und eine nach hinten gerichtete Weitwinkelkameras. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3...

Aber das Beste ist der Preis. Apple will sich in den Schlamm legen, um wieder um den König des Segments zu konkurrieren und senkt den Einführungspreis des iPad (Wi-Fi-Modell) auf 350 US-Dollar/399 Euro. Wo ist der Haken? Anscheinend wird dieses Einsteigermodell keine Apple Intelligence-Unterstützung haben.

Das iPad Air hingegen entspricht seinem neuen Modell quasi der bestehenden iPad Pro-Version, zumindest was die Leistung angeht. Ein M3-Chip unter der schlanken Motorhaube des iPad Air 2025 macht es zu einem Gerät, das Apples künstliche Intelligenz unterstützt, die Anfang April auf den Markt kommen wird. Liquid Retina Display, IPS und bis zu 500 Nits Helligkeit. Der Startpreis des neuen iPad Air liegt bei 649 $/699 €.

Was halten Sie von den neuen iPad-Modellen und ist es an der Zeit, Ihre Modelle aufzurüsten?