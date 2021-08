Apple krallt sich Handyspiel Castlevania: Grimoire of Souls

HQ

Konami hat sich seit 2018 nicht mehr groß zum Thema Castlevania: Grimoire of Souls geäußert, doch vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass das Game angeblich bereits "in Kürze" für Mobilgeräte auf iOS-Basis erscheinen wird. Apple hat sich die (zeit-)exklusiven Veröffentlichungsrechte sichern können, weshalb ihr dem Konzern fünf Euro im Monat zahlen müsst, falls ihr das Game (via Apple Arcade) spielen wollt. Laut einer Pressemitteilung bietet der 2D-Plattformer 60 verschiedene Level, tägliche Herausforderungen und fünf spielbare Charaktere, die individuelle Fähigkeiten mitbringen: