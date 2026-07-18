Apple ist erneut das wertvollste Unternehmen der Welt

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Lange Zeit wechselten sich Apple und Microsoft als wertvollstes Unternehmen der Welt ab, doch da die Chipkrise nach dem KI-Durchbruch zu Rekordpreisen führte, ist Nvidia stattdessen an die Spitze gestiegen. Die Lage war eine Weile ziemlich stabil, aber am Freitag wurde klar, dass wir nun einen neuen Führer haben.

Apple ist erneut an die Spitze zurückgeklettert, wenn auch nur sehr knapp (was auch in dieser Woche vorübergehende Veränderungen bedeuten könnte). Der Grund dafür wird voraussichtlich gedämpftere Erwartungen an KI sein, und es könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass die Chipkrise langsam etwas nachlässt.