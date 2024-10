Apple Intelligence wird zusammen mit iOS 18.1 eingeführt

HQ

Gestern war ein ziemlich großer Tag für den Technologieriesen Apple. Das Unternehmen beschloss nicht nur, ein neues Update für iOS 18 vorzustellen, ein Update, das die Einführung der lang erwarteten Apple Intelligence KI-Suite einläutet, sondern es lüftete auch den Vorhang für eine neue Reihe von iMac-Computern.

Apropos Apple Intelligence Zunächst einmal wird dies für einige Benutzer durch die iOS 18.1/iPadOS 18.1/macOS Sequoia 15.1-Updates verfügbar sein, und was Ihre Geräte damit tun können, werden uns hilfreichere Schreibwerkzeuge, ein besseres Siri, interaktivere Fotos, einfachere Möglichkeiten, konzentriert zu bleiben und Prioritäten zu setzen, sowie Pläne für unzählige andere Funktionen versprochen.

In einer Pressemitteilung erwähnte Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering: "Apple Intelligence schaltet aufregende neue Funktionen frei, die Ihr iPhone, iPad und Mac noch hilfreicher und nützlicher machen, von Schreibwerkzeugen, mit denen Sie Ihr Schreiben verfeinern können, über zusammengefasste Benachrichtigungen, die das Wichtigste anzeigen, bis hin zur Möglichkeit, nach fast allem in Ihren Fotos und Videos zu suchen, indem Sie es einfach beschreiben. Und das alles basiert auf einer Grundlage des Datenschutzes mit On-Device-Verarbeitung und Private Cloud Computing, einem bahnbrechenden neuen Ansatz, der den Datenschutz und die Sicherheit des iPhone in die Cloud erweitert, um die Informationen der Benutzer zu schützen. Wir freuen uns sehr, den Nutzern heute die ersten Apple Intelligence-Funktionen zur Verfügung zu stellen, und das ist erst der Anfang."

Aufgrund von EU-Gesetzen und -Beschränkungen wird Apple Intelligence derzeit in vielen Ländern des Kontinents nicht veröffentlicht, stattdessen ist ein Rollout im April 2025 geplant. Für Benutzer in Großbritannien und den USA sowie in verschiedenen anderen Ländern auf der ganzen Welt hat die Einführung nun begonnen.

Die neuen iMacs wurden mit dem leistungsstärkeren M4-Chip aufgerüstet und bieten Unterstützung für Apple Intelligence. Sie bieten ein 24-Zoll-4,5K-Display mitRetina, eine 12-MP-Kamera mitCenter Stage, bis zu vierThunderbolt 4-Anschlüsse, 16 GB RAM und das alles zum Startpreis von 1.299 US-Dollar, wobei Vorbestellungen heute möglich sind und der Start für den 8. November geplant ist.

John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering, kommentierte diese iMacs ebenfalls in einer Pressemitteilung und fügte hinzu: "Der iMac wird von Millionen von Benutzern geliebt, von Familien zu Hause bis hin zu Unternehmern, die hart arbeiten. Mit den unglaublichen Funktionen von Apple Intelligence und der leistungsstarken Leistung von Apple Chips verändert der neue iMac erneut das Spiel. Mit dem M4 und Apple Intelligence, wunderschönen neuen Farben, die in jedem Raum zur Geltung kommen, einer fortschrittlichen 12MP Center Stage Kamera und einer neuen Display-Option mit Nanotextur ist es eine ganz neue Ära für den iMac."

Planen Sie, Apple Intelligence auszuchecken oder einen neuen iMac zu kaufen?