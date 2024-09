Apple Intelligence wird im nächsten Jahr weitere Sprachen unterstützen

HQ

Apple hat nun bekannt gegeben, dass sein neues Flaggschiff-Feature, Apple Intelligence, im kommenden Jahr weitere Sprachen unterstützen wird.

Laut TechCrunch steht an erster Stelle, wenig überraschend, amerikanisches Englisch, das im Oktober mit iOS 18.1 auf den Markt kommen wird, gefolgt von anderen englischen Varianten wie britischem, australischem und kanadischem Englisch bereits im Dezember 2024.

Erst im Jahr 2025 wird Apple Intelligence in den wichtigsten Sprachen außer Englisch verfügbar sein, z. B. in Chinesisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Auch Portugiesisch und Koreanisch sind am Horizont zu sehen.

Für diejenigen in Europa kann sich der Start jedoch verzögern, da es rechtliche Hürden zu überwinden gibt. Apple befindet sich in Gesprächen mit der EU, um dies zu lösen, und es ist zu hoffen, dass Apple Intelligence bald auch hier verfügbar sein wird.

Hoffen Sie, dass Apple Intelligence in Ihrer Landessprache unterstützt wird? Oder fühlt es sich nur wie eine Spielerei an?