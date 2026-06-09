Apple hat seine nächste Generation von Apple Intelligence vorgestellt sowie eine neue Siri-KI

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Wie uns von Tech Power Up geliefert, hat Apple während der Worldwide Developers Conference seine nächste Generation von Apple Intelligence und Siri AI vorgestellt. Siri AI wird versprochen, die Dinge "reaktionsschneller, angenehmer und einfacher zu bedienen mit iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 und tvOS 27" zu machen.

Siri AI ist eine neue Version von Siri, die in iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple Vision Pro integriert ist. Es kann auf persönlichen Kontext und Verständnis zurückgreifen, um in Nachrichten, E-Mails, Fotos "und mehr" zu suchen. Siri KI kann Fragen zu den Inhalten auf dem Bildschirm eines Nutzers beantworten oder ins Web gehen, um aktuelle Informationen zu erhalten. Eine spezielle Siri-App ermöglicht es den Nutzern, eine vergangene Unterhaltung erneut aufzurufen oder eine neue zu starten. Es nutzt iCloud, um den Konversationsverlauf zwischen den Produkten eines Nutzers privat zu synchronisieren.

Die nächste Generation von Apple Intelligence verfügt über neue Funktionen in Apps, um die täglichen Aufgaben der Nutzer zu vereinfachen, wie zum Beispiel Bilder in Fotos zu bearbeiten, in mehreren Safari-Tabs zu surfen, Kreativität mit Image Playground auszudrücken, in Nachrichten und Mail zu kommunizieren "und vieles mehr".

Neue Kindersicherungen helfen Eltern dabei, zu verwalten, was ihre Kinder sehen können, mit wem sie sprechen können und wann sie Zugang zu Apps haben. Mit Kommunikationssicherheitsfunktionen können Eltern für jeden neuen Kontakt, mit dem ihre Kinder in Kontakt treten, eine Genehmigung verlangen und automatische Interventionen aktivieren, wenn explizite oder gewalttätige Inhalte geteilt werden.

Neue Werkzeuge für Bildschirmzeitgewohnheiten machen es einfach, tägliche Gesamtzeitlimits für Unterhaltungs-, Spiele- und Social-Media-Apps festzulegen. Bildschirmzeit wurde neu gestaltet, um für Eltern intuitiver zu sein und bietet einen Blick auf die durchschnittliche Gerätenutzung ihrer Kinder und die besten Apps.

An anderer Stelle wurden Verbesserungen vorgenommen, und iPhone- und iPad-Apps starten bis zu 30 Prozent schneller, Fotos laden nach der Aufnahme bis zu 70 Prozent schneller und AirDrop-Übertragungen sind bis zu 80 Prozent schneller. Während der Netzwerkübergänge ist der Wechsel zwischen Mobilfunk- und WLAN-Netzwerken nahtloser, und das Surfen und Übertragen von Dateien zwischen externen Laufwerken und iPad wird bis zu fünfmal schneller sein. In Spotlight, Fotos und Mail wurde das Sucherlebnis neu gestaltet, um es stabiler und effizienter zu machen, damit Nutzer genau das finden, wonach sie suchen.

Ein neuer Schieberegler in den Einstellungen gibt den Nutzern die Möglichkeit, Liquid Glass zu personalisieren und es von ultraklar bis vollständig getönt entsprechend anzupassen, und die App-Symbole wurden schärfer und definierter gestaltet. Auf dem Mac integrieren Updates die Grundpfeiler des macOS-Designs, darunter eine einheitlichere Symbolleiste oben in den Apps, Rand-zu-Rand-Seitenleisten, farbige Seitenleisten-Symbole "und mehr".