Apple hat offiziell 3 Milliarden iPhones ausgeliefert

Apple ist nicht nur eines der wenigen Unternehmen, die einen Wert von mehr als 3 Billionen US-Dollar haben, sondern hat auch gerade einen massiven Meilenstein im Zusammenhang mit der Nummer drei überschritten. In einer kürzlichen Telefonkonferenz bestätigte CEO Tim Cook, dass Apple sein dreimilliardstes iPhone ausgeliefert hat. Ja, das sind fast genug iPhones in freier Wildbahn, um eines in die Tasche der Hälfte der Weltbevölkerung zu stecken...

Diese Leistung kommt etwa ein Jahrzehnt, nachdem Apple im Jahr 2016 seine erste Milliarde iPhones ausgeliefert hat, aufbauend auf dem ersten Gerät, das 2007 auf den Markt kam. Obwohl es keine offiziellen Informationen gibt, um die Daten zu bestätigen, berichtet Engadget, dass das zweimilliardste iPhone irgendwann im Jahr 2021 verkauft wurde. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass iPhones immer schneller verkauft werden, wobei diese Zahlen darauf hindeuten, dass das viermilliardste iPhone sogar in den Jahren 2028/29 verkauft werden könnte.

Darüber hinaus bestätigt Apple auch, dass sich iPhones im dritten Quartal als großer Hit erwiesen haben und allein einen Umsatz von 94 Milliarden US-Dollar erzielt haben, was einer Steigerung von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Für alle, die sich fragen, wie stark sich die Zölle von Präsident Donald Trump auf Apple ausgewirkt haben, gab das Unternehmen an, dass es in dem Quartal, das im Juni endete, 800 Millionen US-Dollar an Zollausgaben getätigt hat, was zwar eine extreme Menge Geld ist, aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein der iPhone-Einnahmen allein in der gleichen Zeit.

