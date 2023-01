Apple hat die M2 Max und M2 Pro Chips angekündigt

HQ

Apple hat die nächste Iteration der M-Chiplinie angekündigt. Diese Chips, die als M2 Pro und M2 Max bekannt sind, werden Mac- und MacBook-Geräten erneut einen Leistungsschub verleihen.

Wie in einer Ankündigungspressemitteilung erwähnt, wird der M2 Pro eine 12-Kern-CPU und eine 19-Kern-GPU-Kombination mit 32 GB Speicher sein. Die M2 Max hingegen wird eine 38-Core-GPU mit 96 GB Speicher sein, was im Grunde bedeutet, dass die meisten Leute in dieser aktuellen Ära der Technologie wirklich Schwierigkeiten haben werden, an ihre Grenzen zu stoßen.

Beide Chips sollen auch Apples Energieeffizienzversprechen erfüllen (in der Lage, 22 Stunden Akku mit einer Ladung im neuesten MacBook Pro zu bieten) und werden der " weltweit leistungsstärkste und energieeffizienteste Chip für einen professionellen Laptop" sein. Darüber hinaus werden sie jeweils Apples 16-Core Neural Engine sowie seine Media Engine unterstützen. Sie ermöglichen 15,8 Billionen Operationen pro Sekunde, was sie 40% schneller macht als Chips der vorherigen Generation.

Was die Geräte betrifft, auf die die Chips kommen werden, wird der M2 Pro in Mac Mini-Systemen verfügbar sein, während der M2 Max 14" und 16" Varianten des MacBook Pro noch leistungsfähiger machen wird.