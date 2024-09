Apple hat das iPhone 16 vorgestellt

HQ

Abgerundet wurde das Apple Event gestern Abend mit einem tiefen Einblick in das iPhone 16 mit seinen Modellen Pro und Pro Max. Das neueste in der Reihe ihrer beliebten Smartphones, diesmal aktualisiert mit einer verbesserten 48-MP-Kamera, einer neuen dedizierten Kamerataste und vollgepackt mit vielen KI-Funktionen.

Unter der Haube befindet sich die neue A18-Schaltung von Apple, die beim Spielen noch besser als zuvor und im Vergleich zu den Vorgängermodellen 30 % schneller sein soll. Darüber hinaus wurden die Wärmeableitung und die interne Kühlung verbessert und das iPhone 16 verfügt auch über einen stärkeren Akku.

Die Preise für die Modelle iPhone 16 und Plus bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert und kosten 799 US-Dollar bzw. 899 US-Dollar.

Natürlich haben auch die neuen Modelle Pro und Pro Max etwas Zeit im Rampenlicht bekommen, und wie es sich gehört, konzentrierte sich Apple auf diese die größten und wichtigsten Updates. Am offensichtlichsten ist, dass die neuen Anzeigen auf den Pro und Pro Max größer sind als je zuvor. Sie sind 6,3" bzw. 6,9" groß und unter der Haube finden wir auch den neuesten A18 Pro -Chipsatz von Apple.

Der Akku wurde ebenfalls verbessert und gilt als der beste, der je in einem iPhone verbaut wurde, und die Modelle Pro werden auch in der neuen Farbe Desert Titanium erhältlich sein. Kamera und Video wurden sowohl in Bezug auf die Software als auch auf die Hardware aktualisiert, und dank der neuen 48-MP-Fusionskamera ist es jetzt möglich, in 4K/120fps zu filmen.

Das Pro und das Pro Max kosten 999 US-Dollar bzw. 1.199 US-Dollar, und alle neuen iPhone 16-Modelle werden ab dem 20. September im Handel erhältlich sein.