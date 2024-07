Apple erzählt uns alles über Silo: Staffel 2 auf der San Diego Comic-Con

HQ

Wenn Sie schon immer gespannt auf weitere Informationen zur zweiten Staffel von Silo warten, haben wir gute Neuigkeiten für Sie. Die Dramaserie Apple TV+ wird in diesem Jahr beim San Diego Comic-Con zu sehen sein, wo die Darsteller vor Ort sein werden, um an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen, die Einblicke in die Serie gibt.

Es wird am 27. Juli sein, um genau zu sein, wenn die Podiumsdiskussion stattfindet, bei der Rebecca Ferguson, Common, und Hugh Howey alle anwesend sind, um über die zurückkehrende Serie zu sprechen. Uns wurde gesagt, dass "exklusive Einblicke" geboten werden und dass die Podiumsdiskussion vom ehemaligen Mythbuster Adam Savage moderiert wird.

Es wurde zwar noch nicht bestätigt, aber ein Panel und ein Fokus dieser Größe könnten darauf hindeuten, dass ein Trailer sowie ein Veröffentlichungsdatum für die kommende Reihe von Episoden veröffentlicht werden.