Apple erreicht großen Meilenstein: 3 Milliarden verkaufte iPhones

Apple hat sein 3-milliardstes iPhone offiziell ausgeliefert, wie CEO Tim Cook während der Telefonkonferenz zum 3. Quartal des Unternehmens Ende Juli 2025 bekannt gab. Das ist ein Anstieg gegenüber der ersten verkauften Milliarde in neun Jahren (2007-2016), zwei Milliarden fünf Jahre später (2021) und der dritten Milliarde nur vier Jahre später – eine deutliche Beschleunigung. Allein im dritten Quartal erreichte der iPhone-Umsatz 44,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von rund 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und fast die Hälfte des gesamten Quartalsumsatzes von Apple in Höhe von 94 Milliarden US-Dollar ausmacht.

Dennoch wird das Unternehmen nicht selbstgefällig. Apple sieht sich weiterhin mit Gegenwind konfrontiert – von anhaltenden Zöllen im Zusammenhang mit der Handelspolitik des ehemaligen Präsidenten Trump bis hin zu Kritik an der verzögerten Integration von KI in Hardware- und Software-Erlebnisse. Mit Blick auf die Zukunft deutet Apple zwar auf aufstrebende Technologien setzt, aber wichtige Führungskräfte wie Eddy Cue deuten an, dass Smartphones möglicherweise nicht ewig dominieren werden – auch wenn Cook sich zuversichtlich zeigt, dass neue Geräte iPhones ergänzen und nicht ersetzen werden.

Tim Cook schrieb:

"Apple ist stolz darauf, heute einen Umsatzrekord im Juniquartal mit zweistelligem Wachstum bei iPhone, Mac und Services sowie Wachstum auf der ganzen Welt und in jedem geografischen Segment zu vermelden. Auf der WWDC25 haben wir uns sehr gefreut, ein wunderschönes neues Software-Design vorzustellen, das sich über alle unsere Plattformen erstreckt, und wir haben noch mehr großartige Apple Intelligence-Funktionen angekündigt. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Rekordgeschäftsentwicklung im Juni-Quartal, die zu einem EPS-Wachstum von 12 Prozent führte. Auch unsere installierte Basis an aktiven Geräten hat dank unserer sehr hohen Kundenzufriedenheit und -loyalität in allen Produktkategorien und geografischen Segmenten ein neues Allzeithoch erreicht."

