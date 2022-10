Apple erhöht die Preise für seine Abonnements

HQ

Die Inflation steigt und wir haben gesehen, dass sich dies auf die Preise von Produkten und Abonnementdiensten aller Art auswirkt. Dies hat nun dazu geführt, dass Apple gezwungen ist, die Preise für mehrere seiner Abonnements erheblich zu erhöhen. Hier in Großbritannien wird es Apple Music, Apple One und Apple TV+ betreffen. Die neuen Monatspreise finden Sie unten und die alten Preise in Klammern.

Apple TV+: £6.99 (£4.99)

Apple Music: £10.99 (£9.99)

Apple One: £16.95 (£14.95)

Die Preise für Apple Arcade bleiben unverändert und auch iCloud behält seine aktuellen Preise bei.

Werden Sie weiterhin für die Dienste von Apple bezahlen?