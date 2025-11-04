Apple entwickelt preisgünstige Mac-Laptops, die mit Chromebooks konkurrieren sollen, berichtet Bloomberg News

HQ

Apple bereitet sich darauf vor, zum ersten Mal in den Markt für Low-Cost-Laptops einzusteigen, mit Plänen, in der ersten Hälfte des nächsten Jahres einen Budget-Mac auf den Markt zu bringen, so Bloomberg News.

Das neue Gerät, das Berichten zufolge den Codenamen J700 trägt, soll Studenten, Unternehmen und Gelegenheitsnutzer anziehen, die hauptsächlich im Internet surfen, Dokumente bearbeiten oder leichte Medienarbeiten ausführen. Apple hofft auch, potenzielle iPad-Käufer für sich zu gewinnen, die ein traditionelles Laptop-Erlebnis bevorzugen.

Ein billigerer Mac mit iPhone-Power

Laut Bloomberg wird der neue Mac einen Preis von weit unter 1.000 US-Dollar haben, indem weniger fortschrittliche Komponenten verwendet werden, darunter ein iPhone-Prozessor und ein LCD-Display der unteren Preisklasse, das etwas kleiner als 13,6 Zoll ist. Es wäre das erste Mal, dass Apple einen iPhone-Chip in einem Mac verwendet, obwohl interne Tests darauf hindeuten, dass er den älteren M1-Prozessor des Unternehmens übertrifft.

Der Laptop befindet sich derzeit in der Testphase und in der frühen Produktion mit ausländischen Lieferanten, heißt es in dem Bericht weiter. Apples billigster Mac ist derzeit das M4 MacBook Air, das bei 999 US-Dollar oder 899 US-Dollar mit einem Studentenrabatt beginnt.

Dies würde den Tech-Riesen in die Lage versetzen, direkt mit Googles Chromebooks und Windows-PCs der Einstiegsklasse zu konkurrieren, seine Reichweite über Premium-Nutzer hinaus zu erweitern und gleichzeitig sein Ökosystem bei Studenten und preisbewussten Verbrauchern zu stärken.

Was halten Sie davon?