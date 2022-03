Apple enthüllt Chipsatz M1 Ultra, iPhone SE 3, iPad Air 5 und das Mac Studio

HQ

M1 Ultra Chip

Die Spezifikationen der nächsten Stufe der M1-Chipfamilie versprechen eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu dem, was der M1-Max-Chip aktuell bietet. Auf der Webseite des Unternehmens erfahren wir, dass dieser Chipsatz die doppelte Anzahl von CPU- und GPU-Kernen aufweist, doppelt so viel einheitlichen Speicher mitbringt und über die doppelte Speicherbandbreite verfügt.

Mac Studio

Apple hat gestern Abend ein Desktop-System namens "Mac Studio" vorgestellt, der zwischen 2300 Euro (verbaut wird in diesem Fall der alte M1-Max-Chipsatz) und 4600 Euro (in diesem Fall wäre der neue M1-Ultra-Chipsatz verbaut) kosten wird. Das System soll laut Herstellerangabe dazu in der Lage sein, bis zu vier Apple-Pro-Display-XDR-Bildschirme mit 6K-Auflösung, sowie einen 4K-Display gleichzeitig bewältigen zu können.

iPad Air 5

Die neue Version des iPad Air wird mit dem M1-Silicon-Chipsatz ausgeliefert, den man bereits im aktuellen iPad-Pro-Modellen findet.

iPhone SE 3

Das neue iPhone SE 3 nutzt als Prozessor den bekannten Chipsatz A15 Bionic. Das Telefon unterstützt 5G und es verwendet die gleiche Glasqualität, die bereits bei iPhone-13-Geräten zum Einsatz kommt.

