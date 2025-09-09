Apple bringt Plus auf den Markt und stellt iPhone 17 Air und Upgrade Pro vor

HQ

Es wird kein Plus-Modell mehr geben, da Apple gerade die neue iPhone 17-Serie ohne die größere Version vorgestellt hat, die erstmals zusammen mit dem iPhone 6S debütierte. Die große Schlagzeile dieses Mal ist jedoch, dass das Basismodell endlich ein 120-Hz-Display bekommt – etwas, das im Rest der Smartphone-Welt schon lange Standard ist, auch bei billigeren Geräten. Der Bildschirm verfügt außerdem über eine Always-On-Funktionalität und eine beeindruckende Spitzenhelligkeit von 3000 Nits.

Unter der Haube befindet sich der neue A19-Chip, der nicht nur eine bessere Leistung, sondern auch eine etwas längere Akkulaufzeit verspricht. Apple stellt außerdem ein neues Schutzglas vor, das dreimal kratzfester sein und Reflexionen reduzieren soll. Zu den weiteren kleineren Verbesserungen gehören schnelleres Aufladen, 256 GB Speicher als Standard und eine Center Stage-Frontkamera. Vorbestellungen für das iPhone 17 beginnen am 12. September um 14:00 Uhr und der Versand beginnt am 19. September. Der Startpreis liegt bei 799 USD.

Das alternative Modell in diesem Jahr, das Plus ablöst, ist das iPhone Air – ein Gerät, das an seiner dünnsten Stelle nur 5,6 mm misst. Aber dünn bedeutet nicht schwach. Im Gegenteil, es wird von Apples neuestem A19 Pro-Chip angetrieben, von dem das Unternehmen behauptet, dass er der schnellste Prozessor ist, der bisher in einem Smartphone steckt. Hinzu kommen das neue C1X-Modem, das Berichten zufolge die Geschwindigkeit seiner Vorgänger verdoppelt, und der N1-Chip, der Wi-Fi 7- und Bluetooth 6-Unterstützung ermöglicht.

Kameras sind ein weiteres großes Highlight. Auf der Rückseite befindet sich eine 48-MP-Fusion-Kamera, die einen 2-fachen Zoom in optischer Qualität ermöglicht, während auf der Vorderseite eine 18-MP-Center-Stage-Kamera für Videoanrufe und Selfies untergebracht ist. Das 6,5-Zoll-Display bietet eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, Always-On-Funktionalität und eine maximale Helligkeit von 3000 Nits. Ein weiterer großer Schritt ist die Entscheidung von Apple, die physische SIM-Karte weltweit komplett zu entfernen. Das iPhone Air ist also ein reines eSIM-Gerät, das mehr internen Platz für Komponenten freigibt. Vorbestellungen sind ab dem 12. September um 14:00 Uhr möglich, der Start ist für den 19. September und ein Preis von 999 USD geplant.

Für diejenigen, die noch mehr wollen, bringt Apple auch das Pro heraus – das Kraftpaket – und es wurde in diesem Jahr deutlich verbessert. Während der Air abgespeckt ist, ist der Pro dank eines neuen Aluminiumgehäuses dicker und stabiler geworden. Das Ergebnis ist ein Telefon, das sowohl langlebiger als auch hochwertiger aussieht. Außerdem werden mehrere neue Farben eingeführt, darunter ein auffälliges Orange, das mit Sicherheit alle Blicke auf sich ziehen wird. Im Inneren sorgt der A19 Pro Prozessor für das bisher schnellste iPhone-Erlebnis von Apple. Ob sich der Leistungsschub im Alltag bemerkbar machen wird, bleibt abzuwarten, aber Apple verspricht dank eines neuen Kühlsystems eine gleichmäßigere, gleichmäßigere Leistung. Der Bildschirm und die Rückseite verfügen außerdem über ein verbessertes Ceramic Shield, das jetzt dreimal kratzfester sein soll.

Auf der Kameraseite ist das größte Upgrade ein 4-fach-Teleobjektiv mit 48 Megapixeln, das effektiv einen 8-fachen Zoom in 12 MP ermöglicht. Alle drei Rückfahrkameras sind jetzt 48 MP, während die Selfie-Kamera Apples Center Stage unterstützt. Für Videoersteller wurde ProRes RAW hinzugefügt, das einen höheren Detailgrad für professionelle Aufnahmen bietet. Der Speicher beginnt bei 256 GB und reicht bis zu massiven 2 TB. Apple hat die genaue Akkukapazität nicht bekannt gegeben, bezeichnet sie aber als die beste aller Zeiten. Das iPhone 17 Pro beginnt bei 1099 USD, wobei die Vorbestellungen am 12. September um 14:00 Uhr beginnen und am 19. September starten.

Werden Sie also vom iPhone 17, dem ultradünnen Air oder dem Kraftpaket Pro in Versuchung geführt?