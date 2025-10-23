Apple bringt innerhalb von 3 Jahren neben dem iPhone zum 20-jährigen Jubiläum ein horizontal und vertikal faltbares Telefon auf den Markt

HQ

Apple scheint bestrebt zu sein, mit seinem Flaggschiff-iPhone neue Formfaktoren auszuprobieren, aber es scheint nicht ganz entscheiden zu können, wie die endgültige Zukunft des iPhones aussehen wird. Zumindest ist das der Fall, wenn man den jüngsten Berichten Glauben schenken darf, da sie behaupten, dass Apple in ebenso vielen Jahren drei verschiedene Formfaktoren verwenden wird.

Wie von yeux1122 berichtet und von Wccftech eingefangen, bereitet sich Apple anscheinend darauf vor, sein erstes faltbares iPhone im Jahr 2026 auf den Markt zu bringen. Dieses Telefon wird Berichten zufolge horizontal gefaltet sein und sich auf die Größe des iPad mini oder so entfalten.

Das iPhone 2027 wird wahrscheinlich ein Modell zum 20-jährigen Jubiläum sein, mit einem Design ohne Lünette, das anscheinend wie ein flacher Schokoriegel geformt ist, sowie einem OLED-Display, das sich um alle vier Kanten biegt, der vollen Ausnutzung der Under-Display-Technologie und einer kraterförmigen Lichtstreuschicht.

Im nächsten Jahr kommt dann ein vertikal faltbares iPhone auf den Markt, das eher wie eine Clamshell aussieht, mit einem externen Display für Benachrichtigungen und Kurven an allen vier Kanten um das Scharnier, damit die Falte nahtlos ineinander übergeht.

Werbung:

Welches dieser iPhones möchten Sie kaufen?