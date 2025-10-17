Apple bringt Ende 2026/Anfang 2027 erstes MacBook mit Touchscreen auf den Markt

HQ

Es sieht so aus, als würde Apple bald die Mini-LED-Bildschirme seiner MacBook Pro-Laptops abschaffen und bald einen OLED-Bildschirm einführen. Es wird auch angenommen, dass der Tech-Riese mit diesem neuen MacBook einen kerblosen Touchscreen anbieten wird.

Dieser Bericht kommt von Bloomberg, in dem es heißt, dass Apple zwar schon seit einiger Zeit gegenüber der Idee eines Touchscreens bei seinen MacBook Pro-Modellen resistent war, sich aber in ein paar Jahren viel ändern kann und die Technologie jetzt Touchscreens zu ermöglichen scheint.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sowohl der Touchscreen als auch das OLED für die neuen MacBook Pro-Modelle mit M6-Chipsatz einen kräftigen Kostenanstieg mit sich bringen werden. Wir werden in einiger Zeit herausfinden, wie hoch diese Kosten sein werden, da sie voraussichtlich nicht vor Ende 2026 oder Anfang 2027 eintreffen werden.

