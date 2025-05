Apple bringt die nächste Generation von CarPlay in einer ausgewählten Anzahl von Aston Martin-Modellen auf den Markt

HQ

Die Integration von Smartphones in moderne Autos wird heute fast erwartet, da Systeme wie Google Car Play, Android Auto und Apple CarPlay in vielen Modellen zum Einsatz kommen. Jetzt versucht letzteres, seine Unterstützung für die Automobilindustrie auf ein neues Niveau zu heben, da Apple enthüllt hat, was es CarPlay Ultra nennt.

Dies ist die nächste Generation der Software, die zwar in einer Vielzahl von Modellen und von einer Reihe verschiedener Hersteller eingesetzt wird, aber derzeit nur in neuen Aston Martin-Autos vorhanden ist.

CarPlay Ultra soll das "ultimative Erlebnis im Auto" bieten, indem es eine tiefere Integration, detailliertere Informationen, breitere Anpassungsmöglichkeiten und mehr bietet. Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing bei Apple, erklärt es wie folgt:

"Diese nächste Generation von CarPlay bietet Fahrern eine intelligentere und sicherere Möglichkeit, ihr iPhone im Auto zu verwenden, während sie sich tief in die Fahrzeugsysteme integriert und das einzigartige Erscheinungsbild jedes Autoherstellers präsentiert."

CarPlay Ultra behauptet, Inhalte für alle Bildschirme des Fahrers bereitzustellen, mit der Möglichkeit, das Erscheinungsbild des Tachometers, des Drehzahlmessers, der Tankanzeige, der Temperaturanzeige und mehr anzupassen und zu optimieren. Fahrer können dann auch Karten- und Mediendaten von ihrem Telefon mit dem Auto teilen und sogar Widgets zu ihrem Armaturenbrett hinzufügen, die von ihrem iPhone unterstützt werden.

Apple erklärt, dass CarPlay Ultra nur mit iPhone 12s oder neuer funktioniert und dass es zwar zunächst auf Aston Martins beschränkt ist, die in den USA und Kanada verkauft werden, der weltweite Rollout jedoch voraussichtlich innerhalb von 12 Monaten erfolgen wird. Apple fügt sogar hinzu, dass Hyundai, Kia und Genesis sich verpflichtet haben, CarPlay Ultra zu verwenden und es schließlich auf neue Modelle zu übertragen.

