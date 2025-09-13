Apple bestätigt die vierte Staffel der Foundation mit neuem Co-Showrunner

Apple setzt seine große Wette auf das starbesetzte Sci-Fi-Epos fort und bestätigt nun, dass Foundation für eine vierte Staffel zurückkehren wird. Angesichts der Popularität der Serie kein Wunder, und Anfang des Jahres hat Apple Ian Goldberg als neuen Co-Showrunner und Executive Producer verpflichtet. Der Schreibprozess soll in vollem Gange sein, was deutlich darauf hindeutet, dass es schon seit einiger Zeit Pläne für weitere Staffeln gibt.

Allerdings gibt es hinter den Kulissen bemerkenswerte Veränderungen, wenn die Produktion hochläuft. Goldberg springt ein, nachdem der Mitschöpfer und ehemalige Showrunner der Serie, David S. Goyer, das Projekt verlassen hat. Die Dreharbeiten zur dritten Staffel waren bekanntlich von Fehlstarts und mehreren Budgetanpassungen geplagt.

"Es gibt keine Serie wie Foundation und wir fühlen uns glücklich und geehrt, die Fackel als Co-Showrunner in die vierte Staffel zu tragen", sagte Goldberg. "Wir freuen uns darauf, das epische, emotionale Storytelling, das die ersten drei Staffeln der Serie geprägt hat, fortzusetzen und mit einigen der talentiertesten und leidenschaftlichsten kreativen Partner der Branche zusammenzuarbeiten."

In der Serie werden weiterhin Jared Harris, Lee Pace und Lou Llobell neben Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, Troy Kotsur und Pilou Asbæk zu sehen sein. Zu den wiederkehrenden Darstellern gehören Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann und Rowena King.