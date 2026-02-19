Apple AirTag 2

Apple verdient Lob dafür, dass es erkannt hat, dass das neue, aktualisierte AirTag, einfach AirTag 2 genannt, nicht besonders gut für eine großspurige Präsentation in Cupertino oder für ein überproduziertes Showcase-Video geeignet wäre. Nein, AirTags sind mehr als jedes andere Apple-Produkt ein äußerst pragmatisches Gerät und drehen sich fast ausschließlich darum, was sie praktisch für den Nutzer tun können.

Deshalb wurde es einfach in einer anonymen Pressemitteilung präsentiert, und diese bewusste Untertreibung seines Wertes ist ziemlich brillant, denn "unauffällig" (wie die jungen Leute sagen) ist dies eines von Apples einfachsten und wertvollsten Produkten.

Okay, was gibt's hier Neues? Zunächst einmal wurde das identische Äußere mit verbesserten Innenausstattungen ausgestattet. Das bedeutet die zweite Generation von Apples UW-Chip, der auch in einer Reihe neuerer Apple-Produkte verfügbar ist. Das bietet eine 50%ige Erweiterung der Reichweite für die "Präzisionssuche", wie Apple sie nennt, eine ungefähre Steigerung, die ich tatsächlich in der Praxis in einem Blitz gesehen habe. Außerdem funktioniert die Precision-Suche jetzt auch bei neueren Apple Watch-Modellen.

Wenn man näher kommt, ist der Lautsprecher im winzigen Gerät um 50 % größer, sodass der deutlich markante Klang viel lauter ist als zuvor. Ich würde es trotzdem bevorzugen, dass es besser anpassbar ist, da ich die Option nicht finden konnte, den AirTag "meins" klingen zu lassen, und obwohl er lauter ist, ist er immer noch etwas schwach und anonym.

Der Preis ist genau derselbe, etwa 29 Pfund für einen und 99 Pfund für vier. Ich fand das immer ziemlich vernünftig, und wie bei Apple ist das Ökosystem so vielfältig, dass man nicht unbedingt Apples teures Zubehör kaufen muss, um es irgendwo anzubringen, da man einfach etwas von einem Drittanbieter kaufen kann – und es gibt eine riesige Auswahl, da die Maße gleich sind.

Ich denke, Apple sollte es ermöglichen, es an etwas anzubringen, ohne zusätzliche Einkäufe tätigen zu müssen. Vielleicht irgendwo ein kleines Loch, so wie Tile es mit Life360 Mate gemacht hat. Es hat eine IP67-Zertifizierung, sodass es problemlos "einfach" auf einer Tasche liegen kann, aber man muss trotzdem etwas kaufen, um den AirTag hineinzustecken.

Dennoch ist AirTag 2 in der Größe genauso pragmatisch wie sein Vorgänger, ein Produkt, das sich äußerst einfach jedem empfehlen lässt, der bereits Teil dieses Ökosystems ist, da die "Eintrittsgebühr" niedrig ist und die Funktionalität klar ist.

Es ist schön, dass die Preise nicht erhöht wurden, dass die Maße gleich bleiben, sodass die Auswahl an Zubehör gleich bleibt und die Vorteile im Vergleich zum Vorgänger deutlich sind.