Appeal Studio bringt Cutter Slade in Outcast 2: A New Beginning zurück

Das belgische Entwicklerteam von Appeal Studios wird die Outcast-Reihe zurück in die Gegenwart bringen, wie sie uns heute Abend verraten haben. 20 Jahre nach dem Original wird die Zeit in Outcast 2: A New Beginning wieder zurückgedreht, denn das Volk der Talans steckt mal wieder in der Klemme. Eine mechanisierte Alien-Streitmacht hat ihre Heimat überrannt und nun beuten die Invasoren diesen wunderschönen Planeten aus. Um das Paradies Adelpha vor dem Untergang zu bewahren, muss der Badass Cutter Slade zurückkehren.

Einen cinematografischen Eindruck dieser Vorgeschichte gewährt euch der Ankündigungs-Trailer, während ihr ganz am Ende der Meldung ein Video mit Eindrücken zur Spielwelt und der Third-Person-Kämpfe seht. Indem wir die Talan befreien, werden wir nicht nur mehr über die Vergangenheit dieser Zivilisation erfahren, sondern auch neue Fähigkeiten erlernen. Die Non-lineare Struktur wird in diesem Abenteuer beibehalten, also könnt ihr die Welt Adelpha auch diesmal in der Reihenfolge erkunden, die ihr für richtig haltet.

Um gegen alle Gefahren gewappnet zu sein, kann sich Cutter modulare Waffen basteln. Die Welt erobern wir uns unter anderem mithilfe eines Jetpacks, so ungefähr wie in Elex. THQ Nordic hat sich auch bei diesem Spiel dagegen entscheiden, ein konkretes Erscheinungsdatum anzupeilen. Bislang wurden Versionen für PS4, PC und Xbox One angekündigt.

