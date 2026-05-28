Apocalypse richtet Chaos in X-Men der zweiten Staffel von '97 an, die im Juli Premiere feiert

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Der Juli dürfte für Marvel-Fans ein wirklich ausgezeichneter Monat werden, denn nicht nur wird Spider-Man: Brand New Day Ende des Monats erscheinen, sondern zum Auftakt können wir uns auch auf ein komplett neues Kapitel von X-Men '97 freuen, da die zweite Staffel für eine Premiere am 1. Juli bestätigt wurde.

In der nächsten Episode müssen sich die Mutanten einer weiteren vertrauten Bedrohung stellen, da Apocalypse vor Ort ist und bereit ist, Chaos anzurichten. Der mächtige Antagonist hat es geschafft, das Team über die Zeit hinweg zu spalten, und nun kämpfen die X-Men auf vielen Fronten, sei es in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Letztlich scheint Apocalypse zu glauben, dass der effektivste Ort, um die X-Men zu eliminieren, in den 1990ern liegt, was bedeutet, dass das Team sich neu formieren und diese gigantische Bedrohung überwinden muss.

Bei so vielen geplanten Folgen sehen Sie unten den Trailer zur zweiten Staffel von X-Men '97 sowie das neue Poster der Serie, das Logan/Wolverine präsentiert und einem seiner berühmtesten Comic-Cover-Artworks aller Zeiten Tribut zollt, nämlich der ikonischen Kunst von Frank Miller, Josef Rubenstein und Thomas Mason für Chris Claremont und Millers Wolverine-Run.