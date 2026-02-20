Apex Legends wird im November beim Esports Nations Cup vorgestellt werden

HQ

Dieser Sommer wird erneut vom Esports World Cup dominiert, einem vereinsbasierten Wettbewerb, der etwa sieben Wochen lang im Juli und August in Riad, Saudi-Arabien, stattfindet. Doch das wird nicht alles sein, was das Land im Nahen Osten zu bieten hat, denn im November folgt der Esports Nations Cup – ein Turnier, bei dem vereinsbasierte Action gegen nationale Wettbewerbe eingetauscht wird, bei denen Länder in verschiedenen Videospielen gegeneinander antreten.

Dies wird der erste Esports Nations Cup sein, aber es wird dennoch ein großes Ereignis sein, bei dem der gesamten Monat über vier Wochen vom 2. bis 29. November stattfindet. Die Esports World Cup Foundation hat begeistert die verschiedenen Spiele angekündigt, die präsentiert werden, und zu diesem Zweck wissen wir jetzt, dass auch das große Battle Royale von Respawn vorgestellt wird.

Apex Legends wird beim Esports Nations Cup stattfinden und ein Turnier bieten, das vom 26. bis 29. November als eines der letzten Events insgesamt stattfindet. Insgesamt werden 40 Nationen vertreten und stellen Teams auf, die sich durch Teilnahme an Spielen im Sommer qualifizieren. 20 Teams werden direkt eingeladen, 18 erhalten Einladungen durch diese Qualifikationen, und zwei weitere werden über Wildcard-Positionen eingeladen.

Uns wird nicht gesagt, wie viel für dieses Event auf dem Spiel steht, aber es ist sicherlich ein weiteres großes Ereignis, das Apex Legends Fans in den oft geschäftigen späteren Teilen des Kalenderjahres für den Esport im Hinterkopf behalten sollten.