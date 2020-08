Apex Legends: Verteidigerin Rampart im Fähigkeiten-Video

Mit hoher Taktfrequenz veröffentlicht Respawn Entertainment in den letzten Tagen neue Videos zum bevorstehenden Start von Apex Legends Season 6: Boosted. In einem...

Am 18. August, sprich kommenden Dienstag, startet in Apex Legends die sechste Saison "Maximale Leistung" und Design Director Jason McCord nutzt die Gelegenheit, um im...

Maximale Leistung: Rampart zerlegt Season 6 in Apex Legends mit Volt-MP

am 6. August 2020 um 20:22 NEWS. Von Stefan Briesenick

Am 18. August beginnt in Apex Legends die neue Saison. Respawn Entertainment hat heute die Trailer-Parade in Schwung gebracht und uns einen ersten kurzen Blick auf die...