Apex Legends verguckt sich Anfang August in hellsehende Legende Seer

Die nächste Legende in Apex Legends haben wir letzte Woche kennengelernt und heute wurden weitere Infos für diese Spielfigur bekanntgegeben. Seer ist ein Aufklärer, der seine Feinde via Herzschlagsensor ortet. Zielt ihr mit ihm durch das Visier eurer Waffe, ortet ihr die grobe Richtung von nahen Feinden. Mit seiner ultimativen Fähigkeit beschwört er hunderte kleiner Drohnen in einem kleinen Bereich auf der Karte herauf, was Feinden den Weg versperrt (oder sie einsperrt). Abgesehen von der neuen Legende führt Saison 10 Ranglistenspiele für den Spielmodus Arenas ein. Am Montag wird ein Gameplay-Trailer veröffentlicht und am 3. August startet die nächste Saison.