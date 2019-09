Apex Legends verführt mit physischer Sammleredition

Respawn und EA werden am kommenden Wochenende das sogenannte "Preseason Invitational"-eSports-Turnier für Apex Legends abhalten, haben aber bereits im Vorfeld zwei physische Sammlereditionen für das Spiel vorgestellt. Wer sich den kostenlos spielbaren Battle-Royale-Shooter in den Schrank stellen möchte, darf sich für eines von zwei Designs für die Legenden Lifeline und Bloodhound entscheiden. Beide Fassungen enthalten exklusive Skins für den jeweiligen Helden sowie für eine Waffe und Apex-Coins - die Premiumwährung - im Wert von ca. 10 Euro. Ab dem 18. Oktober sind diese Spezialeditionen auf PC, PS4 und Xbox One zum Preis von 20 US-Dollar erhältlich.

Lifeline Edition



Legendärer "Guardian Angel"-Skin für Lifeline

Legendärer "Chooser of the Slain"-Skin für die Flatline

Exklusiver Banner "Winged Guardian"

Exklusives Badge "Angel Struck"

1.000 Apex Coins



Bloodhound Edition



Legendärer "The Intimidator"-Skin für Bloodhound

Legendärer "Wrath Bringer"-Skin für die Prowler

Exklusiver Banner "Feeling Impish"

Exklusives Badge "Tormentor"

1.000 Apex Coins



You watching Werben